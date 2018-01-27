Ночью горела Луганщина

27.01.2018 10:10

Сегодня, 27 января, в 00:33, в Службу спасения "101" поступило сообщение о возгорании в жилом доме по ул. Центральная с. Краснореченское, Кременского района (подконтрольная правительству часть Луганской области).



К месту вызова было направлено отделение дежурного караула Государственной пожарно-спасательной части №21 в составе пяти человек на пожарной автоцистерне. Прибыв к месту ЧП, огнеборцы установили, что горит простенок камина на площади около 2 квадратных метров.



В 1:04 пожар был локализован, в 1:43 - ликвидирован.



Погибших и травмированных нет, сообщает ГУ ГСЧС Украины в Луганской области.