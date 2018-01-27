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В Луганске замерзают многоэтажки
27.01.2018 13:16
В результате аварии на котельной "Восточная" без теплоснабжения временно остались 11 многоквартирных домов на востоке Луганска (ОРЛО - отдельные районы Луганской области, временно неподконтрольная Украине территория).
"В результате гидроудара – мигания электроэнергии – котельная была отключена, и без тепла остались четыре дома в квартале Сазонова, четыре дома в квартале Норильского, две многоэтажки на улице Дзержинского и одна – на улице Ватутина", - рассказал директор городского коммунального предприятия "Теплокоммунэнерго" Игорь Мыцыков.
По его словам, на объекте уже работают специалисты. К вечеру теплоснабжение обещают восстановить.
Теги: Донбасс, Луганск, тепло, авария, ОРЛО
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