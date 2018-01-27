Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

В Луганске замерзают многоэтажки

27.01.2018 13:16
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Луганске замерзают многоэтажки

В результате аварии на котельной "Восточная" без теплоснабжения временно остались 11 многоквартирных домов на востоке Луганска (ОРЛО - отдельные районы Луганской области, временно неподконтрольная Украине территория).

"В результате гидроудара – мигания электроэнергии – котельная была отключена, и без тепла остались четыре дома в квартале Сазонова, четыре дома в квартале Норильского, две многоэтажки на улице Дзержинского и одна – на улице Ватутина", - рассказал директор городского коммунального предприятия "Теплокоммунэнерго" Игорь Мыцыков.

По его словам, на объекте уже работают специалисты. К вечеру теплоснабжение обещают восстановить.



Теги: Донбасс, Луганск, тепло, авария, ОРЛО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх