В Луганской области количество взрывов выросло в сто раз

27.01.2018 12:19

Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине сообщили о резком обострении ситуации на Луганщине.



Согласно последнему отчету СММ ОБСЕ (опубликован вечером 26 января), зафиксировано увеличение количества нарушений режима прекращения огня, в том числе почти 100 взрывов, по сравнению с предыдущим отчетным периодом, когда, среди прочего, был зафиксирован 1 взрыв.



Так, наблюдатели, находившиеся недалеко от подконтрольного боевикам пророссийской группировки "ЛНР" с. Сабовка (13 км к западу от Луганска), слышали 88 взрывов неопределенного происхождения в 15–20 км к юго-юго-западу, по оценке, связанных с учениями с боевой стрельбой.