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В Луганской области количество взрывов выросло в сто раз
27.01.2018 12:19
Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине сообщили о резком обострении ситуации на Луганщине.
Согласно последнему отчету СММ ОБСЕ (опубликован вечером 26 января), зафиксировано увеличение количества нарушений режима прекращения огня, в том числе почти 100 взрывов, по сравнению с предыдущим отчетным периодом, когда, среди прочего, был зафиксирован 1 взрыв.
Так, наблюдатели, находившиеся недалеко от подконтрольного боевикам пророссийской группировки "ЛНР" с. Сабовка (13 км к западу от Луганска), слышали 88 взрывов неопределенного происхождения в 15–20 км к юго-юго-западу, по оценке, связанных с учениями с боевой стрельбой.
Теги: Донбасс, Луганская область, взрывы, обстрелы
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