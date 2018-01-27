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Архив - Луганская область

В ОРЛО отменили встречу наблюдателей ОБСЕ с персоналом детдома

27.01.2018 08:03
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В ОРЛО отменили встречу наблюдателей ОБСЕ с персоналом детдома

В Сорокино (бывший Краснодон, что на неподконтрольной правительству Украины части Луганщины) представители СММ ОБСЕ столкнулись с запретом.

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 26 января), местные "власти" отменили запланированную встречу наблюдателей с персоналом детского дома. Некое "контактное лицо" сообщило СММ, что для посещения детского дома необходимо получить письменное "разрешение" от членов "ЛНР" в Луганске.



Теги: Донбасс, Луганская область, детский дом, СММ ОБСЕ, ОРЛО
 
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