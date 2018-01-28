Боевики ОРЛО "назначили" себя в СЦКК

28.01.2018 18:00

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 27 января), оккупанты Донбасса самовольно ввели себя в Совместный центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации линии соприкосновения сторон на Донбассе (СЦКК).



"Находясь на блокпосте "ЛНР" к югу от моста в Станице Луганской (15 км к северо-востоку от Луганска), наблюдатели разговаривали с членом "ЛНР", у которого была такая же нарукавная повязка, как и те, которые носили офицеры Российской Федерации при Совместном центре контроля и координации (СЦКК)", - сообщили представители СММ ОБСЕ,



Напомним, что в декабре прошлого года РФ заявила о выходе ее офицеров из состава СЦКК. Подробнее об этом читайте в нашем материале "Убийство" СЦКК: провокация, ведущая к эскалации.



С той поры в СЦКК действует только украинская сторона – по эту сторону линии разграничения. На сайтах пророссийских группировок "ДНР" и "ЛНР" приводятся сообщения о том, что "СЦКК" что-то там зафиксировала на подконтрольной им территории. Но к реальности все эти сообщения и "фиксация" не имеют никакого отношения: в данном Совместном центре места для боевиков ОРДЛО не было и нет.