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Луганщина: автобусы, грузовики и пешеходы массово пересекают границу Украины, где нет украинских пограничников
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 27 января), наблюдатели посетили на оккупированной части Луганской области три приграничных района, которые не контролируются украинским правительством.
В течение примерно часа наблюдения в пункте пропуска на границе вблизи пос. Должанское (84 км к юго-востоку от Луганска) члены патруля Миссии видели, что из Украины выехали 11 автомобилей (5 с украинскими номерными знаками и 6 — с российскими), 1 автобус с примерно 30 пассажирами на борту (с украинскими номерными знаками), еще 1 автобус с примерно 20 пассажирами на борту (с украинскими номерными знаками), 3 тентованных грузовика (с украинскими номерными знаками) и 1 грузовик с краном (с украинскими номерными знаками), а также вышли 5 человек (4 мужчин и 1 женщина, все в возрасте 25–50 лет). По наблюдениям СММ, в Украину въехали 15 автомобилей (6 с украинскими номерными знаками и 9 — с российскими), 1 автобус с примерно 30 пассажирами на борту (с украинскими номерными знаками) и 2 тентованных грузовика (с украинскими номерными знаками), а также вошли 5 человек (3 мужчин и 2 женщины, все в возрасте 30–55 лет).
Пребывая в пункте пропуска возле пгт Изварино (52 км к юго-востоку от Луганска) в течение примерно 45 минут, наблюдатели видели, что из Украины выехали 14 автомобилей (8 с украинскими номерными знаками и 6 — с российскими) и 1 автобус с примерно 50 пассажирами на борту (с украинскими номерными знаками), а также вышли 27 человек (12 мужчин в возрасте 20–30 лет и 15 женщин в возрасте 25–50 лет). Наблюдатели также отметили, что в Украину въехали 15 автомобилей (7 с украинскими номерными знаками и 8 — с российскими) и 2 тентованных грузовика (оба с белорусскими номерами), а также вошли 15 человек (7 женщин в возрасте 20–40 лет и 8 мужчин в возрасте 40–50 лет).
В течение примерно 30 минут наблюдения в пункте пропуска возле пгт Северный (50 км к юго-востоку от Луганска) команда Миссии видела, что из Украины вышли 11 человек (все женщины в возрасте 35–50 лет), а в Украину вошли 9 человек (7 женщин в возрасте 25–50 лет и 2 мужчин в возрасте 40–50 лет).
Теги: Донбасс, граница, Луганская область, СММ ОБСЕ
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