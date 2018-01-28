Луганским медикам запретили общаться с наблюдателями ОБСЕ

28.01.2018 13:06

Медработники больницы в подконтрольном боевикам "ЛНР" Луганске отказались общаться с представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.



"Медработники больницы в подконтрольном "ЛНР" Луганске сообщили команде Миссии, что для назначения встречи с ними наблюдателям необходимо получить "разрешение" от одного из руководителей "ЛНР", - сообщается в отчете СММ ОБСЕ, который был опубликован вечером 27 января.