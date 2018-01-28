СММ ОБСЕ сообщила, что на Луганщине стало меньше взрывов

28.01.2018 07:38

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 27 января), Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня на Луганщние - по сравнению с предыдущим отчетным периодом (зафиксировав, среди прочего, 24 взрыва по сравнению со 100 соответственно).



Так, днем 26 января, пребывая на северной окраине подконтрольного правительству г. Попасная (69 км к западу от Луганска), команда СММ слышала 2 взрыва неопределенного происхождения в 3 км к юго-востоку.



Патрулируя в 1,5 км к югу от подконтрольного правительству с. Муратово (51 км к северо-западу от Луганска), наблюдатели слышали 21 взрыв неопределенного происхождения в 15–20 км к северо-востоку (по оценке, учения с боевой стрельбой).