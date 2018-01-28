У Станицы Луганской – взрыв и стрельба

28.01.2018 15:35

В районе населенного пункта Станица Луганская, где никак не могут произвести развод сил и средств (хоть об этом давно договорились в Минске), опять было неспокойно.



Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 27 января), ночью 26 января, осуществляя наблюдение на восточной окраине подконтрольной правительству Станицы Луганской, команда СММ слышала очередь из крупнокалиберного пулемета в 8 км к юго-востоку (по оценке, за пределами участка разведения).



Во второй половине дня 26 января с той же позиции наблюдатели слышали взрыв неопределенного происхождения в 5 км к юго-юго-западу (по оценке, за пределами участка разведения).