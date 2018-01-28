В ОРЛО погибает "Призрак" покойного боевика Мозгового

28.01.2018 17:45

"Армия" боевиков пророссийкой группировки "ЛНР" (ОРЛО отдельные районы Луганской области - неподконтрольная Украине территория) разваливается. Недавно появилось очередное тому подтверждение.



В Сети появилось видеообращение т.н. командира 14-го батальона территориальной обороны "ЛНР" "Призрак" - "майора" Алексея Маркова (позывной "Добрый"). Он жалуется на острый дефицит вояк, на отсутствие увольнительных.



При этом Марков (на фото) сообщает о больших потерях и отмечает: "Очень остро не хватает настоящих людей".



Судя по всему, батальон покойного видного террориста Алексея Мозгового оказался на грани исчезновения.

Напомним, что командир бригады "Призрак" Алексей Мозговой, его пресс-секретарь Анна, два охранника, а также начальник службы безопасности Мозгового с позывным "Песня" погибли 23 мая 2015 года, попав под обстрел. Автомобиль, в котором они находились, двигался из Алчевска в Луганск. В районе Михайловки Перевальского района рядом с машиной было приведено в действие неустановленное взрывное устройство, потом открыт огонь.

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