Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

В ОРЛО собрались отбирать у людей имущество и не выпускать их из "республики"

28.01.2018 22:25
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В ОРЛО собрались отбирать у людей имущество и не выпускать их из "республики"

В Ровеньках (ОРЛО - отдельные районы Луганской области, неподконтрольная Украине территория) запугивают местных жителей, которые не платят за отопление.

Как заявил начальник "Ровенькитеплокоммунэнерго" Владимир Попиль, жители города задолжали за отопление 22 млн. руб.

"Если кто-то думает, что в будущем долги спишут, то они глубоко заблуждаются, - заявил "чиновник", пригрозив, что скоро гражданские суды начнут рассматривать иски о взыскании долгов, которые подало предприятие. - Судами и судебными приставами может быть арестовано имущество, конфисковано, продано. Так же вправе судебные приставы ограничить выезд за пределы республики".

При этом Попиль отмечает, что долги можно реструктуризировать на срок до 3-х лет.

В соцсетях местные жители отмечают, что Попиль называется несуразные цифры долга. И предполагают, что местные чиновники разворовали бюджет и теперь пытаются навесить свои грехи на весь город.



Теги: Донбасс, Ровеньки, ЛНР, долги, ОРЛО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх