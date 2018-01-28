В ОРЛО собрались отбирать у людей имущество и не выпускать их из "республики"

28.01.2018 22:25

В Ровеньках (ОРЛО - отдельные районы Луганской области, неподконтрольная Украине территория) запугивают местных жителей, которые не платят за отопление.



Как заявил начальник "Ровенькитеплокоммунэнерго" Владимир Попиль, жители города задолжали за отопление 22 млн. руб.



"Если кто-то думает, что в будущем долги спишут, то они глубоко заблуждаются, - заявил "чиновник", пригрозив, что скоро гражданские суды начнут рассматривать иски о взыскании долгов, которые подало предприятие. - Судами и судебными приставами может быть арестовано имущество, конфисковано, продано. Так же вправе судебные приставы ограничить выезд за пределы республики".



При этом Попиль отмечает, что долги можно реструктуризировать на срок до 3-х лет.



В соцсетях местные жители отмечают, что Попиль называется несуразные цифры долга. И предполагают, что местные чиновники разворовали бюджет и теперь пытаются навесить свои грехи на весь город.