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Боевики ОРЛО получили приказ сбивать беспилотники СММ ОБСЕ
03.02.2018 17:54
Оккупанты Луганщины, скрывая перегруппировку и ротацию своих "войск", будут уничтожать беспилотные летательные аппараты Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.
"В связи с проведением мероприятий по перегруппировке и ротации ряда частей и подразделений "2-го АК ЛНР" на участке от Сокольников до Христово, их командование получило строгие указания "воспрепятствовать" вскрытию перемещения данных частей, в том числе наблюдателями СММ ОБСЕ при помощи БПЛА и патрулирования или наблюдения. По любым БПЛА предписано открывать огонь", - сообщает группа "Информационное Сопротивление".
Теги: Донбасс, беспилотник, ЛНР, СММ ОБСЕ, ОРЛО
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