Цаплиенко о Екатериновке: Год назад в местном магазине можно было спокойно встретиться с боевиками

03.02.2018 17:34

Журналист Андрей Цаплиенко уверяет, что Екатериновку (Попаснянский район Луганщины) всё-таки освободили.



"Я очень счастлив. Екатериновка наша. Пятое село за два месяца украинские военные вернули Украине, - пишет Андрей на своей странице в Фейсбуке. - Я был здесь почти год назад. Тогда это была опасная серая зона, и в местном магазине можно было спокойно встретиться с боевиками. Несмотря на это, на одном из домов гордо и трогательно висел украинский флаг. Люди говорили на украинском и просили вернуть их на родину. И вот этот день настал. Наших военных встречали очень тепло. Екатериновка дома. Ради таких сел, поверьте мне, надо освобождать Донбасс. Впереди оккупированный Первомайск".



Отметим, что ранее пресс-центре штаба АТО заявили, что Екатериновка "уже длительное время подконтрольна Украине".