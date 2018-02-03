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Экс-пленник, вернувшийся на Луганщину: Меня осудили за измену Родине и дали 13 лет тюрьмы строгого режима
Губернатор Луганщины Юрий Гарбуз встретил вернувшегося в родные края освобожденного из плена Анатолия Костенникова.
"Я рад вдохнуть этот воздух! Я рад видеть лицо свободных людей! Так соскучился по украинской языке, на котором там запрещали говорить! – признался Анатолий. - Меня арестовали, когда я ехал с работы к родным в Первомайск. Начали бить, пытать, передали в "МГБ" "ЛНР"... Потом суд без следствия и доказательств, только на основе выбитых из меня показаний. Меня осудили за измену Родине и дали 13 лет тюрьмы строгого режима ... Украина всё же меня освободила!"
"Сколько Анатолию пришлось пережить за 14 месяцев плена! Сколько еще ни в чем не повинных людей пострадало и, к сожалению, продолжает страдать от этой войны! – отмечает губернатор. - Мы предоставили Анатолию жилье в Рубежном и трудоустроили по специальности (он врач скорой помощи с 35-тилетним стажем), выплачиваем материальную помощь из областного бюджета, обеспечили всем необходимым. Мы непобедимы, пока мы едины".
Напомним, что 27 декабря на Донбассе состоялся большой обмен: украинской стороне передали 73 заложника, находившихся в плену на неподконтрольных территориях Донбасса, а украинская сторона передала в ОРДЛО 233 человека.
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Теги: Донбасс, Луганская область, пленник, ЛНР, Юрий Гарбуз
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