Переселенные: обнародованы данные по Луганщине

03.02.2018 21:40

В подконтрольной части Луганской области зарегистрировано 294 819 переселенцев. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации, ссылаясь на данные городских и районных управлений социальной защиты населения региона.



Отмечается, что из общего количества ВПЛ, зарегистрированных на Луганщине:



25 058 – дети,

7689 – лица с инвалидностью,

213 666 – пенсионеры.



В пресс-службе также сообщают, что за назначением пособия обратились 72 926 семей. Помощь назначена 59 441 семье, для 12 909 процесс назначения продолжается.



В январе 2018 года Министерством социальной политики Украины профинансированы 18,2 млн грн ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам Луганщины, что полностью соответствует заявкам управлений социальной защиты населения области.



Отметим, что по данным Минсоцполитики, на 29 января в Украине учтены 1 млн 492 тыс. 970 переселенцев.