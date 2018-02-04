Луганщина: свыше 200 взрывов зафиксировали у бывшего Стаханова

04.02.2018 09:51

Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня на Луганщине.



В последнем отчете СММ ОБСЕ (опубликован вечером 3 февраля) отмечается, что было зафиксировано больше взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (225 взрывов по сравнению со 140 соответственно).



Так, вечером 1 февраля, находясь в подконтрольном "ЛНР" г. Кадиевка (быв. Стаханов, 50 км к западу от Луганска), наблюдатели слышали 223 взрыва неопределенного происхождения - в 8-22 км к западу и западо-юго-западу.