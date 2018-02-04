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На Луганщине похоронили подорвавшегося воина с позывным "Пломба"
Сегодня, 4 февраля, в последний путь проводили погибшего командира отделения 93-й отдельной механизированной бригады, младшего сержанта Александра Рыбальченко (позывной "Пломба").
Похороны состоялись на родине Александра в селе Коржовое Сватовского района Луганской области. В последний путь его собрались провести около двух сотен человек. Это односельчане Александра, родственники и боевые побратимы, сообщает пресс-служба 93 ОМБр.
24-летний парень погиб 1 февраля. Боец осуществлял дополнительную разведку местности и подорвался на мощном взрывном устройстве, которое установили террористы. От полученных тяжелых травм сержант погиб мгновенно.
Александр воевал за Украину с самого начала боевых действий на Востоке - находился на фронте с 2014 года. Сначала был добровольцем батальона "Луганск-1", а в 2015 году подписал контракт с 93 ОМБр. Воевал в Песках, Трехизбенке, в районе Бахмутской трассы.
Собратья говорят о Рыбальченко как о чрезвычайно отчаянном и храбром бойце с обостренным чувством справедливости. Еще когда он дежурил на блокпосту, имел привычку снимать пломбы с автомобилей с опечатанной дверью для проверки груза. За это и получил позывной "Пломба".
В декабре 2017 года Указом Президента Украины Александр Рыбальченко был награжден медалью "Защитнику Отечества".
Девушка Александра - Елена Дмитренко - служила с ним в одном подразделении. Недавно она ушла в декретный отпуск и сейчас находится на 5-м месяце беременности. К сожалению, ребенок никогда не увидит папу...
Вечная память герою, который положил жизнь на защиту Украины от российского оккупанта!
Теги: Донбасс, погибший, АТО, ВСУ, подрыв
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