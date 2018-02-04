Приграничный дозор: наблюдатели СММ ОБСЕ дежурили у попранной границы на Донбассе

04.02.2018 11:47

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 3 февраля), наблюдатели посетили два приграничных района, которые не контролируются правительством.



Так, находясь в пункте пропуска на границе возле пгт Изварино (52 км к юго-востоку от Луганска) в течение примерно 1 часа, члены патруля СММ видели, что из Украины выехали 2 автомобиля (с украинскими номерными знаками) и 1 автобус (с украинскими номерными знаками), а также вышли 45 человек (25 мужчин и 20 женщин), а в Украину въехали 1 автомобиль (с российскими номерными знаками) и 2 автобуса (с украинскими номерными знаками).



В пункте пропуска вблизи с. Верхнегарасимовка (57 км к юго-востоку от Луганска) команда Миссии видела, что в Украину вошли 2 мужчин и 3 женщины.