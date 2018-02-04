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Архив - Луганская область

В ОРЛО отравились дети

04.02.2018 06:38
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В ОРЛО отравились дети

В г. Свердловске (после декоммунизации – Должанск), что на неподконтрольной украинскому правительству части Луганщины, в результате отравления угарным газом пострадало двое детей.

ЧП произошло в доме по ул. Центральная, 49. Как сообщают местные "спасатели", девочки 2002 и 2007 гг.р. в тяжелом состоянии доставлены в больницу. Причина отравления - неисправность печного отопления.



Теги: Донбасс, дети, Луганская область, угарный газ, ОРЛО
 
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