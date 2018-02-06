"ЛНР" на пороге нового переворота: в Луганске готовят громкое возвращение подружки "регионала" Ефремова Ткаченко – подробности

06.02.2018 18:41

Оккупированный Луганск после смещения террориста Плотницкого не перестают трясти "кадровые" перестановки. Вслед за переменами в "силовом блоке", фейковом "министерстве" культуры, когда на место "министра" Оксаны Кокоткиной был поставлен 29-летний Дмитрий Сидоров, изменения ждут и сферу образования "ЛНР". К слову сказать, тот же Сидоров – яркий представитель молодежного крыла канувшей в Лету "Партии регионов". По данным сайта "Миротворец", сепаратист был приближен к экс-лидеру "регионалов" в ВР, ныне сидящему в СИЗО Старобельска, Александру Ефремову, передает "Диалог.UA".

Теперь "из укрытия" может выйти и еще одна ставленница Ефремова - Валентина Ткаченко, бывший "министр" образования "республики", она впала в немилость при Плотницком и обвинялась в хищении 7 миллионов рублей. Такой информацией поделился в Facebook журналист Иван Жеведь. По его словам, в минувшую пятницу, 2 февраля, было закрыто " уголовное" дело против Ткаченко, которая на протяжении многих лет была ректором Аграрного университета в Луганске и слыла среди коллег и студентов страшной взяточницей.

Но в "ЛНР" Ткаченко решили реабилитировать. Более того, в постановлении о закрытии сказано, что перед Ткаченко должны извиниться в прямом эфире местного ТВ, а на прокуратуру возложена обязанность возместить подруге Ефремова все финансовые затраты на адвокатов. Журналист также отметил, что ради Ткаченко изменили и фейковый "закон" боевиков о "госслужбе" в "ЛНР". Если Ткаченко вернется, то несладко придется нынешнему "образовательному министру" "ЛНР" Сергею Цемкало. Он, к слову сказать, был на стороне Плотницкого и ставил свою подпись в письме в поддержку сбежавшего в РФ боевика.