Монополия на веру: в "ЛНР" запретили религиозные группы, не относящиеся к традиционным конфессиям

06.02.2018 07:30

Террористическая группировка "ЛНР" приняла закон, которым признана незаконной деятельность всех религиозных организаций, не относящихся к традиционным конфессиям. Об этом в местных СМИ террористов сообщил и.о. "министра" культуры, спорта и молодежи "культуры, спорта и молодежи" Дмитрий Сидоров, сообщает "Диалог.UA".

Он отметил, что "правительством "ЛНР" намеренно были прямо запрещены религиозные группы и организации, которые не относятся к традиционным конфессиям. При этом, что имелось в виду под "традиционными конфессиями", Сидоров не уточнил.

"Исключением групп мы заранее заведомо отсекли всех "Свидетелей Иеговы" и тому подобные организации, которые действовали на территории Украины и продолжают свою деятельность. На территории Республики они на сегодняшний день также прямо запрещены", - сказал "министр".

Он также добавил, что все религиозные организации обязаны пройти специальную процедуру регистрации, иначе их деятельность будет считаться незаконной.