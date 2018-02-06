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Террористы "ЛНР" добивают ведущий вуз Луганска и превращают его в руины: соцсети показали резонансные фото из ВНУ им. Даля
Именно в этом университете в 2014 году террористы под руководством уничтоженного одиозного боевика Бэтмена зверски пытали пленных. Пыточные камеры были расположены в подвалах некогда ведущего вуза оккупированного Луганска, а в комнатах студентов террористы ранее устраивали свои пьяные оргии. Сегодня Восточноукраинский нацуниверситет имени Даля по набору абитуриентов не выполняет даже половины нормы, которая была до оккупации Луганска, передает "Диалог.UA".
После захвата города российскими террористами основная часть вуза, в том числе и профессорско-преподавательского состава были эвакуированы в Северодонецк. Кто не захотел переезжать, остались служить "образованию" луганских сепаратистов. В соцсетях недавно выложили снимки спортивного зала из вуза. Это результат бездушного обращения нынешнего "руководства" учебного заведения, которое, похоже, вообще не интересует, в каких условиях занимаются студенты.
Кадры показали в сообществе "Луганск". Поговаривают, что педагоги даже сейчас отказались от взяток и просят студентов принести краски, какие-то строительные материалы, чтобы залу хоть немного придать цивилизованный вид.
Потолок здесь давно дал течь, на полу из-за этого огромные пятна. Вместо привычных мячей и прочих спортивных атрибутов, сейчас здесь больше всего востребованы обычная тряпка и ведро для сбора воды, которая не перестает течь сверху.
Теги: Россия, Донбасс, Луганск, ВУЗ, ЛНР, террористы
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