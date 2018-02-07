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Архив - Луганская область

Жителей "ЛНР" "защитили" от красной икры (ВИДЕО)

07.02.2018 15:20
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Жителей "ЛНР" "защитили" от красной икры (ВИДЕО)

В террористической "ЛНР" показательно раздавили бульдозером 85 килограммов контрафактной красной икры. Об этом заявили в так называемом "Министерстве государственной безопасности ЛНР", сообщает Телеканал новостей «24».
"Экспертиза показала, что икра не соответствует требованиям ГОСТ, относится к разряду недоброкачественных и не подлежит реализации на территории" ЛНР ", - пояснили боевики.
Процесс ликвидации икры был заснят на видео.



Теги: Донбасс, контрабанда, красная икра, ЛНР, МГБ
 
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