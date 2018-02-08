Боевики показали, как сейчас выглядит разрушенный ими Луганский аэропорт. ВИДЕО

08.02.2018 18:13

Боевики обнародовали видео, снятое на месте бывшего Луганского аэропорта, передает УНИАН.

Судя по видеоролику, здание аэропорта не уцелело. Частично остались только бетонные опоры с перекрытием. Вокруг разбросаны кирпичи, фрагменты зданий, снарядов. На видео также показано, что частично сохранилось подсобное здание. Международный аэропорт «Луганск » разрушен боевиками в ходе военных действий 2014 года. Аэропорт расположен к югу от города, на расстоянии от центра города около 20 километров. До начала городской черты (поселок Видное) около 9 километров.

Напомним, в 2014 году Луганский аэропорт был обстрелян ракетами «Точка» с территории РФ.