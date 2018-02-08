В «ЛНР» увеличили штрафы перевозчикам: Заниматься «нелегальными» невыгодно

08.02.2018 17:57

В «ЛНР» штрафы за «нелегальные» перевозки увеличили в среднем в 2 раза, а за повторные нарушения будут изымать транспортные средства. Об этом сегодня, 8 февраля, местным интернет-ресурсам сообщил «директор департамента контроля министерства инфраструктуры и транспорта республики» Николай Лихалат, информируют Донецкие новости.

Он заявил, что созданы условия, при которых заниматься «нелегальными» перевозками в «ЛНР» просто невыгодно. «Если раньше физических лиц-предпринимателей штрафовали (на сумму) от 30 до 50 тыс. руб., то теперь штраф составит от 50 до 100 тыс. руб., этот вопрос уже согласован. При повторном нарушении штраф составит от 100 тыс. руб. до 150 тыс. руб. с изъятием транспортного средства», – сказал Лихалат.

По данным «и. о. министра инфраструктуры и транспорта ЛНР» Владимира Герасимчука, лица, осуществляющие перевозки без «специальных разрешений», за 11 месяцев 2017 года уплатили в «бюджет республики» более 1,7 млн руб. (850 тыс. грн по курсу «госбанка ЛНР» на 08.02.2018 г.) штрафов.

Ранее сообщалось, что в неподконтрольном Луганске перенесут место отправления автобусов до «пункта пропуска ЛНР» через линию разграничения в районе Станицы Луганской. Кроме того, «совет министров ЛНР» решил ограничить движение автомобильного транспорта в районе пункта пропуска «Станица Луганская»