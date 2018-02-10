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Архив - Луганская область

На Донбассе вырос новый блокпост

10.02.2018 15:13
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На Донбассе вырос новый блокпост

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине зафиксировали нововозведенный блокпост к юго‑западу от Долгого (неподконтрольная Украине часть Луганщины).

Команда СММ видела, по крайней мере, семерых вооруженных членов "ЛНР". Некоторые из них проверяли удостоверяющие личность документы у пассажиров автобуса, который направлялся в Луганск.

Наблюдатели видели также двух других вооруженных членов "ЛНР" в траншеях и окопах возле блокпоста.

Днем ранее в этом же районе члены патруля Миссии видели как минимум 10 вооруженных членов "ЛНР", которые с помощью двух кранов обустраивали траншеи.



Теги: Донбасс, блокпост, ЛНР, СММ ОБСЕ
 
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