На Луганщине двоих мужчин забили до смерти

10.02.2018 12:46

Сотрудники Старобельского отдела полиции (подконтрольная часть Луганской области) установили и задержали 40-летнего жителя поселка Малохатка, который подозревается в совершении убийства двух мужчин.



9 февраля утром в дежурную часть Старобельского отдела полиции позвонила жительница поселка Малохатка и сообщила о том, что она обнаружила трупы двух мужчин во дворе соседа у входа в его дом.



Сотрудники следственно-оперативной группы, выехавшие на место происшествия, установили, что у порога дома, где живет 71-летний дедушка, лежат два мертвых человека. При внешнем осмотре погибших судебный медик обнаружил многочисленные телесные повреждения.



Как выяснили следователи и оперативники, погибшие мужчины в возрасте 50 и 58 лет раньше работали в селе Малохатка, имели свое жилье в этом селе, имели полноценные семьи - жен и детей. Но со временем жизнь в поселке ухудшалась, работы найти было невозможно. Жены с детьми уехали от мужчин, потому что они стали употреблять водку. В течение некоторого времени мужчины "опустились" на социальное дно и "прибились" к дедушке, который их принял к себе. Втроем и проживали.



Вечером накануне к ним пришел подозреваемый с водкой. Всей компанией они распивали спиртное. Дедушка вскоре уснул, а между мужчинами возникла ссора, которая впоследствии переросла в драку.



Гость во время драки нанес мужчинам многочисленных телесных повреждений. Потом вытащил избитых на улицу, оставил их у порога и убежал. От полученных многочисленных телесных повреждений наступила смерть обоих мужчин.



С места происшествия следователями изъяты вещественные доказательства. По данному факту открыто уголовное производство по части 2 статьи 115 УК Украины "Убийство". Подозреваемый задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Проводится досудебное следствие.