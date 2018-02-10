Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

На Луганщине стало спокойнее

10.02.2018 09:33
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На Луганщине стало спокойнее

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 9 февраля), в Луганской области Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня (при этом не зафиксировав ни единого взрыва), по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

Ближе к полудню 8 февраля со своей позиции в н. п. Анновка (неподконтрольный правительству, 58 км к западу от Луганска) члены патруля Миссии слышали примерно 150 выстрелов из стрелкового оружия в 2 км к северо‑северо‑востоку, которые, по их оценке, были частью учений с боевой стрельбой в пределах зоны безопасности, что является нарушением решения Трехсторонней контактной группы от 3 марта 2016 года, которое предусматривает запрет на проведение учений (занятий) с боевой стрельбой в зоне безопасности.



Теги: Донбасс, Луганская область, обстрелы, СММ ОБСЕ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх