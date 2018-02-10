- Боевики "ЛНР" строят укрепления17:28
- Глава МИД РФ ответил на вопрос о признании "ДНР" и "ЛНР"17:15
- Жебривский пояснил, почему жители Донбасса бегут в Россию16:40
- В ОРДЛО из мест хранения пропали танки, пушки, самоходки и РСЗО15:42
- Правозащитники: ВПЛ и жителей неподконтрольного Донбасса незаконно лишают пенсий14:22
- На Луганском направлении обстреливали воинов АТО у Луганского, Светлодарска, Крымского и Новоалександровки13:33
- Боевики выпустили по силам АТО почти 50 мин и снарядов. Но пострадавших нет13:10
- Неподконтрольная часть Луганщины передала деньги за воду13:04
- Появилась карта обстрелов в зоне АТО за 10 февраля12:46
- В СММ ОБСЕ подтвердили стрельбу у Попасной12:08
Новоалександрова и Первомайск отдалились друг от друга
Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, после многочисленных попыток, сумели попасть в н. п. Новоалександровка (65 км к западу от Луганска). Напомним, что этот населенный пункт был недавно взят под полный контроль ВСУ.
Согласно последнему отчету СММ ОБСЕ (опубликован вечером 9 февраля), 8 февраля на северо-западной окраине Новоалександровки наблюдатели впервые заметили блокпост Вооруженных сил Украины и расположенных поблизости шестерых военнослужащих ВСУ, которые имели при себе оружие, а также двоих солдат в самом селе.
Двое местных жителей (мужчины 50 и 70 лет соответственно) рассказали, что жителям Новоалександровки больше не разрешается ездить в н. п. Первомайск (неподконтрольный правительству, 58 км к западу от Луганска), а жителям из Первомайска соответственно в Новоалександровку.
6 февраля 60‑летний житель Первомайска рассказал наблюдателям, что на блокпосте, расположенном к северо-востоку от Новоалександровки, вооруженные члены "ЛНР" не пропустили его в Новоалександровку. По его словам, еще в начале февраля он посещал Новоалександровку, и это впервые, когда ему запретили доступ в село.
Теги: Донбасс, Луганская область, ЛНР, ВСУ, СММ ОБСЕ, Новоалександровка
- ВСУ вывесили флаг Украины на подконтрольной боевикам территории, который те не могут снять (ВИДЕО)
- В зоне АТО за сутки ранено два бойца
- Луганщину обстреляли 10 раз, есть раненый
- В зоне АТО поймали пьяного боевика - гражданина РФ
- Украинская сторона СЦКК подтвердила факт подрыва авто СММ ОБСЕ на мине, боевики заявили об одном погибшем
- В зоне АТО на Луганщине пропали двое бойцов "Айдара"
- Боевики "ЛНР" строят укрепления17:28
- Глава МИД РФ ответил на вопрос о признании "ДНР" и "ЛНР"17:15
- В КПВВ "Майорск" поймали нарушителей16:59
- Жебривский пояснил, почему жители Донбасса бегут в Россию16:40
- Полиция Донетчины развивает новые проекты16:20
- Донбасс: вооружение вновь прячут у жилых зданий16:00
- В ОРДЛО из мест хранения пропали танки, пушки, самоходки и РСЗО15:42
- КПВВ Донетчины: всё, что нужно узнать о пересечении линии разграничения на транспорте15:22
- Железнодорожный вокзал Донецка умирает15:08
- Это шесть… Боевики "ДНР" продолжают издеваться над миссией ОБСЕ14:46
- Эксперт: Чисто с военной точки зрения Россия готовится к широкомасштабной операции для того, чтобы полностью завладеть Украиной17:48
- Вятрович уверяет, что в Украине пали почти все Ленины17:37
- Боевики "ЛНР" строят укрепления17:28
- Глава МИД РФ ответил на вопрос о признании "ДНР" и "ЛНР"17:15
- В КПВВ "Майорск" поймали нарушителей16:59
- Жебривский пояснил, почему жители Донбасса бегут в Россию16:40
- Полиция Донетчины развивает новые проекты16:20
- Донбасс: вооружение вновь прячут у жилых зданий16:00
- В ОРДЛО из мест хранения пропали танки, пушки, самоходки и РСЗО15:42
- КПВВ Донетчины: всё, что нужно узнать о пересечении линии разграничения на транспорте15:22
- Эти продукты быстро избавят от похмелья21:59
- Как избавиться от боли в суставах18:27
- Военный эксперт рассказал, как Javelin поменяют ситуацию на Донбассе. ВИДЕО09:15
- Почему закон о реинтеграции Донбасса критикуют эксперты09:03
- Оформление ДТП. Как действовать водителю и какие нарушения допускает полиция19:14
- Бутусов - о ликвидации Гиви: "Операцию готовили два года. О ней напишут книги"17:32
- У каких женщин менопауза наступает раньше – ученые выяснили17:16
- Названы лучшие домашние способы стабилизации артериального давления15:14
- Ученые советуют всем мужчинам регулярно принимать аспирин12:07
- Угроза глобальной войны России и США: в мире есть три самых опасных места11:52
- Эксперт предполагает, что есть опасность нового "котла" на Донбассе
- "ДНР" грозит новая волна "телефонного коллапса": стало известно, что ждет дончан, купивших сим-карты "Феникса" неофициально
- В "ДНР" выкинут с "госслужбы" предателей Украины: Захарченко подписал указ об увольнении всех экс-СБУшников - источник
- А их мы будем проверять: Минсоцполитики подозревает всех переселенцев в сепаратизме
- "Для Донецка это просто кошмар, они пережить не могут..." - жители "ДНР" бьют тревогу и хотят обратиться лично к Захарченко
- В «ДНР» заявили о предложении по восстановлению связи Vodafone
- Захарченко готовит ОРДО к новым мощным обстрелам
- "Грады", танки и не только: Россия перебрасывает на Донбасс новое тяжелое вооружение - Тымчук озвучил важные детали
- По Донбассу носятся фазаны, зайцы и олени
- У 2 населенных пунктов Донбасса есть шанс скоро избавиться от оккупанта: журналисты спрогнозировали варианты продвижения сил АТО