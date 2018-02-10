Новоалександрова и Первомайск отдалились друг от друга

10.02.2018 13:00

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, после многочисленных попыток, сумели попасть в н. п. Новоалександровка (65 км к западу от Луганска). Напомним, что этот населенный пункт был недавно взят под полный контроль ВСУ.



Согласно последнему отчету СММ ОБСЕ (опубликован вечером 9 февраля), 8 февраля на северо-западной окраине Новоалександровки наблюдатели впервые заметили блокпост Вооруженных сил Украины и расположенных поблизости шестерых военнослужащих ВСУ, которые имели при себе оружие, а также двоих солдат в самом селе.



Двое местных жителей (мужчины 50 и 70 лет соответственно) рассказали, что жителям Новоалександровки больше не разрешается ездить в н. п. Первомайск (неподконтрольный правительству, 58 км к западу от Луганска), а жителям из Первомайска соответственно в Новоалександровку.



6 февраля 60‑летний житель Первомайска рассказал наблюдателям, что на блокпосте, расположенном к северо-востоку от Новоалександровки, вооруженные члены "ЛНР" не пропустили его в Новоалександровку. По его словам, еще в начале февраля он посещал Новоалександровку, и это впервые, когда ему запретили доступ в село.