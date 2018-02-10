После освобождения: как в Екатериновку возвращается украинская власть

10.02.2018 17:19

Еще недавно передовые позиции сил АТО и оккупантов Донбасса находились по обе стороны села Екатериновка Попаснянского района Луганщины. А теперь вся территория населенного пункта находится под полным контролем Украины.



Сегодня, 10 февраля, для налаживания контакта с местными жителями и выяснения их насущных проблем, в село приехали заместитель председателя Луганской облгосадминистрации Юрий Клименко и председатель Попаснянской райгосадминистрации Сергей Шакун.



Они заверили жителей Екатериновки, что вскоре будет налажено сообщение с другими населенными пунктами района, разработан график маршрута школьного автобуса, будет приезжать по графику) районная социальная служба. На следующей неделе в село прибудет передвижной мобильный офис "Ощадбанка", который вскоре будет посещать Екатериновку несколько раз в месяц.



Юрий Клименко пообещал возобновить получение льготниками твердого топлива, по возможности восстановить работу местной почты и раз в месяц организовывать медицинский осмотр врачами различной специализации, первый выезд которых (фтизиатры с цифровым передвижной флюорографом) также состоится на следующей неделе.



А уже сегодня представители международной благотворительной организации UNICEF, которые приехали в село вместе с должностными лицами, выдали местным жителям гигиенические наборы.