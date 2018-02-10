У границы на Луганщине задержали мужчину с вазами: опубликовано видео

10.02.2018 11:42

Сегодня, 10 февраля, пограничники Луганского отряда задержали нарушителя, который пытался переместить через границу почти 20 фарфоровых и глиняных ваз.



Информацию о подготовке к нарушению заблаговременно получили оперативные сотрудники Госпогранслужбы, сообщает сайт ГПСУ.



Группа реагирования от отдела "Меловое" немедленно направилась на указанное место и заметила мужчину с помощью переносного тепловизионного прибора. Он направлялся в направлении соседнего государства. Военнослужащие сразу задержали нарушителя.



Выяснилось, что под покровом ночи 40-летний украинец планировал переправить через границу почти 20 фарфоровых и глиняных ваз. Их примерная стоимость может составить более 15 000 гривен.



На задержанного составлены протоколы по ст.204-1 КУоАП за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины. Изъятый товар передан представителям фискальной службы.