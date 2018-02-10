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У границы на Луганщине задержали мужчину с вазами: опубликовано видео
Сегодня, 10 февраля, пограничники Луганского отряда задержали нарушителя, который пытался переместить через границу почти 20 фарфоровых и глиняных ваз.
Информацию о подготовке к нарушению заблаговременно получили оперативные сотрудники Госпогранслужбы, сообщает сайт ГПСУ.
Группа реагирования от отдела "Меловое" немедленно направилась на указанное место и заметила мужчину с помощью переносного тепловизионного прибора. Он направлялся в направлении соседнего государства. Военнослужащие сразу задержали нарушителя.
Выяснилось, что под покровом ночи 40-летний украинец планировал переправить через границу почти 20 фарфоровых и глиняных ваз. Их примерная стоимость может составить более 15 000 гривен.
На задержанного составлены протоколы по ст.204-1 КУоАП за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины. Изъятый товар передан представителям фискальной службы.
Теги: Донбасс, граница, Луганская область, ваза
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