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Архив - Луганская область

У границы на Луганщине задержали мужчину с вазами: опубликовано видео

10.02.2018 11:42
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У границы на Луганщине задержали мужчину с вазами: опубликовано видео

Сегодня, 10 февраля, пограничники Луганского отряда задержали нарушителя, который пытался переместить через границу почти 20 фарфоровых и глиняных ваз.

Информацию о подготовке к нарушению заблаговременно получили оперативные сотрудники Госпогранслужбы, сообщает сайт ГПСУ.

Группа реагирования от отдела "Меловое" немедленно направилась на указанное место и заметила мужчину с помощью переносного тепловизионного прибора. Он направлялся в направлении соседнего государства. Военнослужащие сразу задержали нарушителя.

Выяснилось, что под покровом ночи 40-летний украинец планировал переправить через границу почти 20 фарфоровых и глиняных ваз. Их примерная стоимость может составить более 15 000 гривен.

На задержанного составлены протоколы по ст.204-1 КУоАП за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины. Изъятый товар передан представителям фискальной службы.



Теги: Донбасс, граница, Луганская область, ваза
 
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