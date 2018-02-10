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Архив - Луганская область

В ОРЛО взбунтовались шахтеры: опубликовано видео

10.02.2018 20:39
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В ОРЛО взбунтовались шахтеры: опубликовано видео

Сотрудники угольного объединения "Ровенькиантрацит" и "Краснодонуголь" (расположенны на временно оккупированной части Луганщины), а также их жены требут выплатить задолженность по зарплате. Похоже, угрозы боевиков подавлять подобные протесты, уже не действуют.

Как передает dnews.dn.ua, видео протестов и разборок с руководством было опубликовано в соцсетях. Судя из беседы, люди не получили зарплату за декабрь 2017 года и январь этого года.

"В конце января предприятие попало под санкции. Вследствие чего заблокированы все счета. Сейчас решается вопрос, как разблокировать эти счета… Санкции ввели заграничные компании", – пытался прояснить ситуацию представитель руководства угольного объединения, имя которого не называется.

По его словам, санкции введены в отношении "Внешторгсервиса", который "нам дает деньги" (после "национализации" в "ДНР" и "ЛНР" украинских предприятий "Внешторгсервис" был указан как новая управляющая компания от имени "республик").

Мол, для "Внешторгсервиса", для удобства финансовой деятельности, три угольных объединения "ЛНР" ("Ровенькиантрацит", "Свердловскантрацит" и "Краснодонуголь") по факту объединены в одно.

Женщины отмечают, что аналогичная проблема с задолженностью была и в ноябре 2017 года, и тогда тоже руководство объединения ссылалось на некие "санкции". При этом они возмущаются, что "санкции в отношении министров понятны, а наши шахтеры здесь при чем?".

Участники собрания констатируют, что "Внешторгсервис" также "управляет" шахтами в "ДНР", но в Донецке горняки зарплату получают вовремя. "А почему в России шахтеры получают, а наши нет?" - возмущаются женщины.

"Компания хотела выплачивать деньги всем сразу, но сразу дать трем предприятиям оно не в состоянии. Выплаты пошли на "Краснодонуголь", но там фонд заработной платы маленький", – пытался успокоить возмущения неназванный представитель руководства угольного объединения.



В своюо очередь, сотрудники угольного объединения "Краснодонуголь" (Ровеньки — после переименования Сорокино, временно неподконтрольная часть Луганской обл.), также провели акцию протеста с требование выплатить задолженность по зарплате. Видео было опубликовано в социальных сетях.

На акцию протеста пришли не только горняки, но и их семьи, возмущенные продолжительной невыплатой зарплат.

"У меня грудной ребенок, мне смесь ему покупать нужно – мне что ему сказать завтра? Каждый день завтраками кормите, сколько можно. Мне нечем ему кормить", – возмущается жена шахтера.

Руководители "Краснодонуголя" традиционно обещают дать зарплату "завтра" и говорят, что часть зарплаты выплатили. Однако сами шахтеры и их жены эту информацию опровергают.

При этом представитель компании говорит, что руководители "вылетели в Москву к Пашкову (Владимир Пашков, бывший губернатор Иркутской области, его связывают с компанией "Внешторгсервис", которая якобы является собственником "национализированных" на неконтролируемой территории предприятий – прим.) именно решить вопрос по зарплате".

"Они уже ездили и толку от этого", – возмущаются горняки. И говорят о том, что люди, которые активно протестуют, уже "на подвале сидят или уволены".

"Вы хотите, чтобы повторился 2014 год", – угрожают шахтеры.





Теги: Донбасс, Луганская область, шахтеры, долги, ОРЛО
 
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