Зенитка и бронетранспортеры замечены в ОРЛО

10.02.2018 11:20

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 9 февраля), в ОРЛО (отдельные районы Луганской области — неподконтрольная Украине территория) зафиксировано вооружение, не отведенное на положенное расстояние от лини соприкосновения.



Так, в неподконтрольных правительству районах члены патруля Миссии видели 1 БМП-2 около н. п. Кадиевка (быв. Стаханов, неподконтрольный правительству, 50 км к западу от Луганска) и 1 зенитную установку (ЗУ-23), установленную на бронетранспортер (МТ‑ЛБ), в районе н. п. Долгое (неподконтрольный правительству, 22 км к северо‑западу от Луганска).