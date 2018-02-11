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Луганщина усилит сигнал
Проект "Строительство радиотелевизионной передающей станции в Попаснянском районе Луганской области" на общую сумму 23,7 млн грн. стал победителем по результатам заседания конкурсной комиссии по отбору проектов регионального развития. Они могут реализовываться за счет средств госбюджета, полученных от Евросоюза.
Как сообщает пресс-служба облгосадминистрации, в Минрегион было подано 15 проектов общей стоимостью 173,65 млн грн.
"Реализация данного проекта очень важна для нашего региона, поскольку это позволит восстановить вещание не менее 15 украинских телеканалов в 60 километровой зоне от установленной станции. Это даст возможность около 200 тыс. наших граждан, проживающих как на временно оккупированных, так и на подконтрольных украинской власти территориях Луганской и Донецкой областей, смотреть украинское телевидение", – говорится в сообщении ЛОГА.
Кроме этого, победителем конкурсного отбора стал совместный проект Луганской и Львовской облгосадминистраций - "Восток и Запад вместе: строим доверие со школьной скамьи", инициатором которого выступило Министерство образования и науки Украины. Стоимость этого проекта - 11, 84 млн грн.
Теги: Донбасс, Луганская область, проект, сигнал, станция
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