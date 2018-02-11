На Луганщине под обстрел попали два района

11.02.2018 08:38

За прошедшие сутки, 10 февраля, объединены российско-террористические бандформирования четыре раза нарушали "режим тишины" вдоль линии разграничения в Луганской области.



Так, в направлении села Крымское Новоайдарского района трижды велся обстрел из 82-мм минометов, автоматических и противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.



По укреплениям украинских военных вблизи села Новоалександровка Попаснянского района боевики использовали автоматические гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.



Об этом сообщает Луганская областная государственная администрация, уточняя, что силы АТО вынуждены были открыть огонь. Информации о потерях и разрушений не поступало



Напомним, что всего в зоне АТО российско-оккупационные войска произвели вчера 8 обстрелов.