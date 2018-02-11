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Архив - Луганская область

На Луганщине вечером горел дом: появилось видео

11.02.2018 11:51
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На Луганщине вечером горел дом: появилось видео

Минувшим вечером, 10 февраля, в 21:47, в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что по адресу: п. Павлоград (входит в состав Северодонецкого горсовета – подконтрольная часть Луганской обл.) по ул. Красная горит дачный дом.

Спасатели 12-й государственной пожарно-спасательной части локализовали пожар на площади 150 м.кв. в 22:43, а ликвидировали - в 23:38.

Травмированных и погибших не выявлено. Причину возникновения пожара устанавливают специалисты, сообщает сайт спасателей Луганщины.



Теги: Донбасс, пожар, спасатели, Луганская область, огонь
 
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