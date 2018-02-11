"Симики" помогли вернуть свет в Троицкое

11.02.2018 10:56

На протяжении января-февраля 2018 офицеры группы гражданско-военного сотрудничества г. Попасная (подконтрольная часть Луганщины) сопровождали ремонтную бригаду Попаснянской РЭС, которые восстанавливали электроснабжение в н.п. Троицкое.



Воздушная линия была разрушена обстрелами незаконных вооруженных формирований еще 2 года назад. Необходимо было установить дополнительные электроопоры и проложить новые воздушные линии. Работа была сложной из-за периодических обстрелов со стороны НВФ, а также из-за сложных погодных условий и особенностей местности (река и болотная местность).



Несмотря на все трудности и благодаря помощи подразделений Вооруженных Сил Украины, все необходимые работы были выполнены. Наконец в домах местных жителей восстановлено электроснабжение.



Напомним, что представители Гражданско-военного сотрудничества, они же т.н. "симики" (CiMiC -civil military cooperation) - это военнослужащие, которые сглаживают отношения между гражданскими и военными в зоне боевых действий. Они помогают местному населению силами армии, взаимодействуют с местными администрациями ради оказания помощи местным жителям.