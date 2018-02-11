В "ЛНР" рухнули электроопоры

11.02.2018 09:57

В расположенном на неподконтрольной части Луганщины г. Свердловск (после декоммунизации – Должанск) в результате неблагоприятных погодных условий (обледенение) произошло падение 3-х электроопор ВЛ 6 кВ, принадлежащих шахте "Должанская-Капитальная".



В результате ЧП, по данным местных "спасателей", отсутствует энергоснабжение здания охраны. На работу шахты это якобы не влияет.



Также по ул. Щербакова из-за обрыва ЛЭП 0,4 кВ без электроснабжения остались 25 абонентов частного сектора.



Проводятся ремонтные работы.