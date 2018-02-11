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Архив - Луганская область

В Луганске иномарки таранили маршрутки и столбы

11.02.2018 11:14
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В Луганске иномарки таранили маршрутки и столбы

В Луганске (ОРЛО - отдельные районы Луганской области, неподконтрольная Украине территория) на ул. Павловская водитель л/автомобиля "DAEWOO Matis" 1987 г.р. совершил столкновение с маршрутным такси 155 маршрута.

В результате ДТП в автобусе никто не пострадал, уверяют местные "спасатели". А вот водитель легкового авто в состоянии средней степени тяжести госпитализирован.

А по ул. Руднева водитель лекового автомобиля "DAEWOO Lanos" совершила столкновение с электроопорой. В результате ДТП пострадала водитель, женщина 1985 г.р. С диагнозом перелом ребер, ЗЧМТ, разрыв паренхиматозных органов, алкогольное опьянение, она была госпитализирована в тяжелом состоянии.



Теги: Донбасс, Луганск, ДТП, ОРЛО
 
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