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Архив - Луганская область

В подъезде алчевской пятиэтажки взорвали гранату

11.02.2018 08:54
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В подъезде алчевской пятиэтажки взорвали гранату

В Алчевске (ОРЛО - отдельные районы Луганской области, неподконтрольная Украине территория) в подъезде 5-ти этажного дома произошел подрыв гранаты РГД-5.

В результате повреждено остекление л/клетки с 1 по 3 этажи, осколочные повреждения стен и входных дверей 2-х квартир. Жертв и пострадавших нет. По факту ведется следствие.



Теги: Донбасс, дом, взрыв, граната
 
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