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Магазин с нехитрым скарбом, смертоносные растяжки и мечты о мире: чем живет освобожденная Катериновка
Член постоянной делегации Украины в ПАСЕ, представитель Украины в гуманитарной подгруппе на минских переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе, первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко посетила вчера село Катериновку, недавно взятую под полный контроль ВСУ,
"Несколько улиц были под контролем украинкой власти, дальние проулки- в серой зоне и под контролем боевиков, - делится Геращенко. - Здесь проживает две сотни человек, 20 детей, в том числе дошкольников. Уже несколько недель село - полностью под контролем украинской власти. Шаг за шагом возвращаем порядок на родную землю".
Но мир, по словам вице-спикера, дается тяжело. Режим тишины в Луганской области нарушается боевиками ежедневно, окрестности Катериновки тоже обстреливаются. Работают диверсионные группы.
"Мины и растяжки остаются главной бедой для мирного населения, - подчеркивает Геращенко. - В Катериновке последний взрыв прозвучал в конце 2017-го: мужчина шел к соседям и подорвался на растяжке, установленной диверсантами, ранил конечности".
В Катериновке, по словам вице-спикера, работает магазин: ежедневно с 7.00 до 12.00. На полках - нехитрый скарб и ассортимент самых необходимых товаров. Почти ежедневно завозят свежий хлеб.
"По расписанию в села вблизи линии соприкосновения приезжает спецмашина Ощадбанка - бронированный фургон, где можно оплатить коммунальные услуги и получить деньги, - продолжает Геращенко. - Удобно, селяне довольны. Местные жители очень дружелюбно настроены, разговаривают на украинском. Одна 67-летняя бабушка, которая почти всю жизнь прожила в Катериновке, говорит, что мечтает, чтобы был мир, не стреляли и завезли уголь".
Теги: Донбасс, Луганская область, Геращенко, серая зона
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