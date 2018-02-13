Наблюдатели СММ ОБСЕ назвали взрывоопасный участок Луганщины

13.02.2018 12:58

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 12 февраля), на Луганщине основное количество взрывов произошло в минувшие выходные у н.п. Алмазная.



Так, 10 февраля, находясь к западо-юго-западу от н. п. Алмазная (неподконтрольный правительству, 55 км к западу от Луганска), команда Миссии слышала 45 взрывов неопределенного происхождения в 13–18 км западу, а также очереди из пушки БМП-2 и крупнокалиберного пулемета в 3–7 км западу.



Всего же за период с вечера 9 по вечер 10 февраля в Луганской области Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня по сравнению с предыдущим отчетным периодом, зафиксировав при этом больше взрывов (около 50 по сравнению с 2).



С вечера 10 по вечер 11 февраля СММ констатировала уменьшение количества таких нарушений, в частности зафиксировав 2 взрыва, по сравнению с предыдущими сутками.