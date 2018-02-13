В ОРЛО всех автомобилистов заставят пройти регистрацию. Украинские знаки обещали не изымать

13.02.2018 15:44

Сегодня, 13 февраля, т.н. "совет министров" пророссийской группировки "ЛНР" обязал владельцев транспортных средств с украинской регистрацией пройти регистрацию в "Государственной автомобильной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) МВД ЛНР".



В сообщениях на сайтах ОРЛО (отдельные районы Луганской области — неподконтрольная Украине территория) отмечается, что номерные знаки и документы украинского образца обещают не изымать. Но в соцсетях отмечают, что испортить их очень даже могут.



Для юридических лиц любой формы собственности, зарегистрированных на территории псевдореспублики и эксплуатирующих транспортные средства, зарегистрированные на территории Украины, конечный срок получения (замены) государственных номерных знаков и свидетельства о регистрации (технического паспорта или технического талона) – 31 декабря 2018 года.



Для физических лиц срок прохождения данной процедуры – до 31 декабря 2019 года.