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В ОРЛО всех автомобилистов заставят пройти регистрацию. Украинские знаки обещали не изымать
Сегодня, 13 февраля, т.н. "совет министров" пророссийской группировки "ЛНР" обязал владельцев транспортных средств с украинской регистрацией пройти регистрацию в "Государственной автомобильной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) МВД ЛНР".
В сообщениях на сайтах ОРЛО (отдельные районы Луганской области — неподконтрольная Украине территория) отмечается, что номерные знаки и документы украинского образца обещают не изымать. Но в соцсетях отмечают, что испортить их очень даже могут.
Для юридических лиц любой формы собственности, зарегистрированных на территории псевдореспублики и эксплуатирующих транспортные средства, зарегистрированные на территории Украины, конечный срок получения (замены) государственных номерных знаков и свидетельства о регистрации (технического паспорта или технического талона) – 31 декабря 2018 года.
Для физических лиц срок прохождения данной процедуры – до 31 декабря 2019 года.
Теги: Донбасс, регистрация, номерной знак, ЛНР, автомобилисты, ОРЛО
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