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Архив - Луганская область

Зона АТО: стало известно, где погиб украинский воин

13.02.2018 09:09
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Зона АТО: стало известно, где погиб украинский воин

Вчера утром в результате вражеских обстрелов вблизи села Крымское Новоайдарского района (Луганщина) погиб наш военнослужащий. Еще один получил ранения. Об этом сообщает Луганская ОГА.

"Выражаю соболезнования родным и близким погибшего. Каждая потерянная в этой коварной войне жизнь наших защитников является бесценным платой за нашу свободу. От имени всей Луганщины склоняю голову в вечной скорби и уважении", - заявил председатель Луганской областной государственной администрации - руководитель областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз смерть воина АТО. И пожелал скорейшего выздоровления раненому военнослужащему.

Всего за прошедшие сутки объединенные российско-террористические бандформирования пять раз нарушали "режим тишины" вдоль линии разграничения на Луганщине.

В направлении села Крымское трижды велся обстрел из 120-мм и 82-мм минометов, автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

По позициям украинских военных вблизи города Попасная и села Екатериновка два раза использовались 82-мм минометы, автоматические и ручные гранатометы.

Напомним, что ранее стало известно: вчера погиб уроженец Чернигова, младший сержант 58-й отдельной мотопехотной бригады Дмитрий Сысков (1980 г.р.).

Всего за прошедшие сутки, 12 февраля, оккупанты совершили 11 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины.



Теги: Донбасс, Луганская область, АТО, потери, ВСУ, обстрелы
 
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