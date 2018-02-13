Зона АТО: стало известно, где погиб украинский воин

13.02.2018 09:09

Вчера утром в результате вражеских обстрелов вблизи села Крымское Новоайдарского района (Луганщина) погиб наш военнослужащий. Еще один получил ранения. Об этом сообщает Луганская ОГА.



"Выражаю соболезнования родным и близким погибшего. Каждая потерянная в этой коварной войне жизнь наших защитников является бесценным платой за нашу свободу. От имени всей Луганщины склоняю голову в вечной скорби и уважении", - заявил председатель Луганской областной государственной администрации - руководитель областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз смерть воина АТО. И пожелал скорейшего выздоровления раненому военнослужащему.



Всего за прошедшие сутки объединенные российско-террористические бандформирования пять раз нарушали "режим тишины" вдоль линии разграничения на Луганщине.



В направлении села Крымское трижды велся обстрел из 120-мм и 82-мм минометов, автоматических гранатометов и стрелкового оружия.



По позициям украинских военных вблизи города Попасная и села Екатериновка два раза использовались 82-мм минометы, автоматические и ручные гранатометы.



Напомним, что ранее стало известно: вчера погиб уроженец Чернигова, младший сержант 58-й отдельной мотопехотной бригады Дмитрий Сысков (1980 г.р.).



Всего за прошедшие сутки, 12 февраля, оккупанты совершили 11 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины.