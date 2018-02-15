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Оккупанты Луганщины передали украинской стороне тело воина ВСУ
Сегодня, 15 февраля, боевики НВФ "ЛНР" в районе моста у Счастья передали украинской стороне тело воина ВСУ, погибшего недавно в зоне АТО.
"Передали представителям по гуманитарному проекту ВСУ "Эвакуация 200". Полностью сдали все под подпись, в том числе его личные вещи", - заявил председатель "Союза ветеранов Афганистана Луганщины" Сергей Шонин.
Ранее стало известно, что погибший являлся бойцом 58-й бригады ВСУ. На официальной странице в Фейсбук представители бригады обвинили оккупантов: "Та пиар-компания, которую в настоящее время проводят власти так называемой "ЛНР" и "народная милиция Луганска" над погибшим воином 58 бригады, является античеловеческой. Существует даже, неписанный воинский закон, правила журналистской этики не показывать лица мертвых солдат".
Теги: Донбасс, тело, ЛНР, ВСУ, оккупанты
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