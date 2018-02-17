Главари «ЛНР» пытаются подавить панику

17.02.2018 20:47

В «ЛНР» нарастают панические настроения. Об этом заявил «министр МГБ» террористов Анатолий Антонов, сообщает Восточный фарватер с ссылкой на подконтрольный боевикам ресурс «Исток».

«В комендантский час силовые ведомства «ЛНР» работают в усиленном режиме. Мы обращаемся к жителям «Луганской народной республики» с просьбой не поддаваться панике и не верить провокационным слухам», – сказал Анатолий Антонов