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Архив - Луганская область

Главари «ЛНР» пытаются подавить панику

17.02.2018 20:47
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Главари «ЛНР» пытаются подавить панику

В «ЛНР» нарастают панические настроения. Об этом заявил «министр МГБ» террористов Анатолий Антонов, сообщает Восточный фарватер с ссылкой на подконтрольный боевикам ресурс «Исток».
«В комендантский час силовые ведомства «ЛНР» работают в усиленном режиме. Мы обращаемся к жителям «Луганской народной республики» с просьбой не поддаваться панике и не верить провокационным слухам», – сказал Анатолий Антонов



Теги: Донбасс, паника, комендантский час, ЛНР
 
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