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На Луганщине остановился крупный завод. Перспектив для запуска нет

17.02.2018 20:10
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На Луганщине остановился крупный завод. Перспектив для запуска нет

В городе Северодонецк Луганской области остановил работу завод "Азот". Причина кроется в отсутствии сырья. Еще совсем недавно, в 2013 году на северодонецком "Азоте" производилось 90 процентов промышленной продукции, выпускаемой в городе.

Предприятие по-праву считалось градообразующим. Давая рабочие места трети трудоспособного населения и обеспечивало почти половину наполнения всего северодонецкого бюджета, сообщает Диалог.UA. Согласно опубликованной информации, предприятие остановилось по вине российских поставщиков сырья. "Причина остановки – отсутствие сырья. Последние несколько месяцев завод работал на аммиаке российского производства. Теперь россияне аммиак "Азоту" больше не продают – им выгоднее перерабатывать его в селитру и уже ее продавать украинским аграриям", - сообщает местное издание. В городе уверены, что собственнику придется объявить предприятие банкротом, выставить рабочих за порог и приостановить все выплаты, в том числе долгов по зарплате. В апреле 2011 года Северодонецкий "Азот" вошел в состав холдинга OSTCHEM, который объединяет активы азотной химии Group DF Дмитрия Фирташа OSTCHEM – один из крупнейших химических холдингов Украины, объединяющий высокоэффективные и конкурентоспособные предприятия по производству азотных удобрений.



Теги: Донбасс, Луганская область, завод, остановка
 
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