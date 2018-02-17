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Архив - Луганская область

В Луганске обстреляли местную телерадикомпанию

17.02.2018 16:09
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В Луганске обстреляли местную телерадикомпанию

Жители Луганска в социальных сетях сообщают о том, что вчера вечером в центре города были слышны три взрыва, а сегодня, 17 февраля, в районе телерадиоцентра находятся «силовики ЛНР».
Вольдемар: «Между Оазисом и б. Молодой Гвардии, где общественные туалеты – соответственно с тыла телецентра, стоит полицейская машина и микробус, несколько полицейских и военных в бронежилетах. Разрушений не видно».
Также отмечается, что в городе плохо работают радиостанции.
Фил: «И,кстати, сегодня российские станции по радио не работают, только местные. Гороскоп на Казачьем радио. Видать профилактика...».
При этом в «МГБ ЛНР» заявили о совершении диверсии «на территории Государственной телерадиокомпании (ГТРК)».
«16 февраля текущего года в 22.00 на территории луганской государственной телерадиокомпании была совершена попытка диверсионного акта. Неустановленные лица пытались повредить систему оповещения гражданского населения, которая предназначена для информирования граждан республики в случаях чрезвычайных ситуаций, начала боевых действий и обстрелов», – говорится в сообщении.
Источник Донецкие новости.



Теги: Донбасс, Луганск, обстрел, телерадиокомпания
 
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