В Луганске обстреляли местную телерадикомпанию

17.02.2018 16:09

Жители Луганска в социальных сетях сообщают о том, что вчера вечером в центре города были слышны три взрыва, а сегодня, 17 февраля, в районе телерадиоцентра находятся «силовики ЛНР».

Вольдемар: «Между Оазисом и б. Молодой Гвардии, где общественные туалеты – соответственно с тыла телецентра, стоит полицейская машина и микробус, несколько полицейских и военных в бронежилетах. Разрушений не видно».

Также отмечается, что в городе плохо работают радиостанции.

Фил: «И,кстати, сегодня российские станции по радио не работают, только местные. Гороскоп на Казачьем радио. Видать профилактика...».

При этом в «МГБ ЛНР» заявили о совершении диверсии «на территории Государственной телерадиокомпании (ГТРК)».

«16 февраля текущего года в 22.00 на территории луганской государственной телерадиокомпании была совершена попытка диверсионного акта. Неустановленные лица пытались повредить систему оповещения гражданского населения, которая предназначена для информирования граждан республики в случаях чрезвычайных ситуаций, начала боевых действий и обстрелов», – говорится в сообщении.

Источник Донецкие новости.