- Часть Луганска осталась без воды из-за проблем с электричеством13:40
- Мощное отключение света в ОРЛО: «Что-то происходит»07:17
- Почти треть населения ОРЛО живет в Луганске22:20
- Выбраны все тренеры для Донбасской Лиги Смеха22:00
- В Украине "не замечают" детей донбасской войны21:01
- В Минсоцполитики рассказали, как считают переселенцев20:41
- Миротворцы для Донбасса: эксперт считает, что миссия должна пройти в три этапа20:23
- Как устроить ребенка в детский сад: советы переселенцам19:21
- Жителей ОРДЛО готовят к активизации боевых действий19:05
- В зоне АТО у ВСУ - очередные потери18:21
СММ ОБСЕ не дали осмотреть "гумконвой" в Луганске
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, команда СММ зафиксировала колонну грузовиков из Российской Федерации. В них якобы находилась гуманитарная помощь для оккупированной самими россиянами и их приспешниками части Донбасса.
Находясь возле н. п. Новосветловка (неподконтрольный правительству, 16 км к юго-востоку от Луганска), члены патруля Миссии видели 10 грузовиков белого цвета с российскими номерными знаками и надписью "Гуманитарная помощь от Российской Федерации" (на русском языке). Их сопровождали 2 автомобиля с табличками "ЛНР" и надписью "Милиция", 4 автомобиля с надписью "Министерство по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации", 1 карета скорой помощи с российскими номерными знаками и еще 2 транспортных средства с табличками "ЛНР".
Наблюдатели видели, как колонна заехала на территорию объекта, расположенного на ул. Руднева, 2а, в Луганске.
Команда Миссии предприняла попытку проследовать за колонной, но была остановлена двумя вооруженными мужчинами, которые заявили, что СММ не разрешено заезжать на территорию объекта, так как этот вопрос "не был согласован предварительно".
Теги: Донбасс, Луганск, оккупация, гуманитарный конвой, СММ ОБСЕ
- Этот мучительный выбор… Луганский дневник
- Назад в 2014: Как украинский Луганск противостоял оккупации. ВИДЕО
- Покушение на Плотницкого: версии украинских силовиков
- Три версии покушения на Плотницкого
- "Умрете – родственники похоронят", - в Луганске "скорая" не выезжает на вызовы
- Подполковник Нацгвардии объяснил, почему уехал в "ЛНР"
- Волонтер рассказал о тяжелых потерях боевиков под Донецком19:25
- Массовое бегство жителей из Донецка: житель оккупированного города рассказал об удручающем приказе Захарченко18:38
- «Захарченко могут устранить»: стало известно о новой операции Кремля18:00
- Оккупированный Докучаевск днем попал под обстрел: есть разрушения16:43
- В Мариуполе разыскивают водителя маршрутки, который протащил женщину по асфальту и уехал с места происшествия15:49
- С 1 марта на Донетчине КПВВ начнут работать по новому графику15:33
- Часть Луганска осталась без воды из-за проблем с электричеством13:40
- В Макеевке боевики арестовали шахтеров за неявку в «военкоматы ДНР»12:35
- Мощное отключение света в ОРЛО: «Что-то происходит»07:17
- Почти треть населения ОРЛО живет в Луганске22:20
- Борьба не только за должность: назван главный “приз” президентских выборов в Украине20:50
- Лавров назвал причину вторжения России в Украину: «кинули» Януковича20:35
- Тимошенко готовит «план» по разрешению конфликта на Донбассе20:17
- В Украине запретили партию вакцины от кори19:52
- Медики рассказали, когда не стоит принимать зеленый чай19:38
- НАБУ РОЗСЛІДУЄ НЕЗАКОННЕ ЗБАГАЧЕННЯ ТА МАХІНАЦІЇ В ДЕКЛАРАЦІЇ ДЕПУТАТА З ПАСПОРТОМ ІНШОЇ КРАЇНИ ВАДИМА РАБІНОВИЧА19:30
- Волонтер рассказал о тяжелых потерях боевиков под Донецком19:25
- В Германии погиб принц, после падения с 21 этажа отеля19:05
- В Украине существенно упали запасы газа18:48
- Массовое бегство жителей из Донецка: житель оккупированного города рассказал об удручающем приказе Захарченко18:38
- Медики рассказали, когда не стоит принимать зеленый чай19:38
- Четыре эффективных способа избавиться от насморка18:20
- Как перестать обижаться? 6 действенных способов10:02
- Четыре знака Зодиака, которые любят сходить налево09:45
- Супрун разрешила мочить Манту: развенчан популярный медицинский миф08:47
- Гороскоп на неделю: 25 февраля – 4 марта08:30
- Від карієсу врятує червоне вино08:00
- Эти обычные вещи в вашей квартире могут быть опасны для здоровья07:10
- Как устроить ребенка в детский сад: советы переселенцам19:21
- Кто и когда заплатит за разрушенный Донбасс12:11
- «Новая Ванга» предсказала войну и реки крови в 2018 году
- Тревожные новости пришли из ОРДО
- Вернуть неподконтрольный Донбасс: названы три варианта
- Тука рассказал о том, что ждет Донбасс после миротворцев
- Жителей ОРДЛО готовят к активизации боевых действий
- Соцсети сообщают о полупустых пунктах пропуска у линии разграничения
- Vodafone вернулся на часть оккупированного Донбасса
- Российский МИД готовит Донбасс к "большой войне"
- Как избавиться от мук на донбасских КПВВ
- Поле боя – КПВВ "Майорск". Пересечение линии разграничения усложнилось