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Луганщина: опубликован график приема мобильным подразделением Ощадбанка в прифронтовой зоне

25.02.2018 16:00
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Луганщина: опубликован график приема мобильным подразделением Ощадбанка в прифронтовой зоне

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины опубликован новый график работы мобильных подразделений Ощадбанка в прифронтовой зоне Луганской области.

Согласно данным МинВОТ, МП Ощадбанка примет всех желающих с 6 февраля по 3 марта по такому графику:

Напомним, что специалисты банка предоставляют широкий спектр услуг: по выплате зарплаты, пенсий, социальной помощи, других средств с текущих счетов, в том числе по текущим карточных счетов с использованием банковских платежных карточек (БПК), по пополнению карточных счетов через POS- терминал с использованием БПК, по приему наличности для осуществления платежей и др.



Теги: Донбасс, финансы, Ощадбанк, график, линия разграничения, МинВОТ
 
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