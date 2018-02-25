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Луганщина: опубликован график приема мобильным подразделением Ощадбанка в прифронтовой зоне
25.02.2018 16:00
Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины опубликован новый график работы мобильных подразделений Ощадбанка в прифронтовой зоне Луганской области.
Согласно данным МинВОТ, МП Ощадбанка примет всех желающих с 6 февраля по 3 марта по такому графику:
Напомним, что специалисты банка предоставляют широкий спектр услуг: по выплате зарплаты, пенсий, социальной помощи, других средств с текущих счетов, в том числе по текущим карточных счетов с использованием банковских платежных карточек (БПК), по пополнению карточных счетов через POS- терминал с использованием БПК, по приему наличности для осуществления платежей и др.
Теги: Донбасс, финансы, Ощадбанк, график, линия разграничения, МинВОТ
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